Üksi elavad pensionärid saavad 200 eurot toetust

«Vanemaealiste toimetulek ja kindlustunne on praegustes kiirelt muutuvates oludes meie kõigi ühine hool. Sügiseti makstavast üksi elava pensionäri toetusest on eakale suur abi ning on hea meel, et toetust on õnnestunud tõsta mullusega võrreldes 85 euro võrra,» ütles sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo.