Selgus Stroomi ranna naftareostuse põhjus

Põhja-Tallinna vanema Manuela Pihlapi sõnul võib uuringute tulemuste põhjal oletada, et naftasaaduste reostus pärineb vanast trassist, kuhu reostus on aastakümnete eest sattunud õliküttega katlamajadest. «1984. aasta andmed näitavad, et ida poolt Puhangu tänava pikenduselt tulev mahajäetud trass ulatub vahetult rannajooneni,» selgitas Pihlap. Liiva alla mattunud õlireostus polnud aastaid märgatav, kuid ilmselt seetõttu, et meri on liiva saasteallika pealt ära uhtnud, on see taas hakanud naftasaaduste jääke vette lekitama.