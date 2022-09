Balti jaamas lõpeb reisijate vene keeles teavitamine

Helisüsteemi uuenemiseni jätkab Elron rongiinfo jagamist Balti jaamas vaid eesti keeles ning süsteemide kaasajastamise järel lisatakse teavitus ingliskeelsena, et tagada ka muukeelsete reisijate informeerimine.

Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht Katrin Kulderknup selgitas, et ettevõte soovis uuendada Balti jaama heliteavitusi juba aasta alguses, kuid tehniliste tõrgete tõttu pole olnud see võimalik.

Elroni veebilehe statistika järgi on pooled sõiduplaanide ja piletisüsteemi kasutajatest eestikeelsed ning teise poole moodustavad kas vene- või ingliskeelsed kasutajad. Viimastel aastatel on kasvanud just ingliskeelse info otsijate arv Elroni kodulehel.