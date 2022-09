Tagadi vanatehnikapäev esitleb lahkunud kuninganna auks Inglise mootorrattaid.

Tagadi Restauraatorite päeva korraldava Eesti Vanamootorrattaklubi Unic-Moto president Andrus Lüüding ütles, et traditsiooniliselt toimub Baltikumi suurimale vanatehnikalaada raames ka väike vanamootorrataste väljanäitus.

«Seekord toome rahva ette kuninganna Elizabeth II mälestuseks näituse meie klubiliikmetele kuuluvatest Inglise mootorratastest, mis on oma vanuse poolest pärit kuninganna nooruspõlvest. Esindatud on näiteks Royal Enfield, BSA, AJS ja Ariel,» ütles Lüüding.

Lisaks on seekord näitusel ka uuemad, Indias valmistatud Royal Enfieldid, mis tegelikult olid algselt pärit samuti Inglismaalt, kus esimene Royal valmis aasta 1901. Väljapaneku see osa ongi nime all «Royal Enfield - vana versus uus», kus uusi mudeleid esitleb Moto Estonia OÜ ning vanemaid Unic-Moto. Lüüdingu sõnul tehakse esmakordselt sellist koostööd uute mootorrataste müüjaga, ent kuna täna esindab Moto Estonia Eestis üle maailma tuntud Royal Enfieldi rattaid, tekitas see idee ühisnäituseks. Tagadil saavad kõik külastajad oma silmaga vaadata ühe stiilse mootorrattamargi arengut aastakümnete jooksul.

Kuigi suur osa tänasest kaubandusest ja muust elust on kolinud internetti, leiab Unic-Moto juhatus ja liikmeskond, et vanatehnika puhul on laada korraldamine reaalsel kujul endiselt vajalik.

Vanatehnika laat Tagadi Restauraatorite päev. Foto: EVMK Unic-Moto