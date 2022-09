Sõja näoga rahakott: investeeringud ühte auku

Riigieelarve kulud kasvavad tuleval aastal erakordselt hoogsalt, 2,6 miljardi euro võrra. See on raha, mis läheb otsejoones toetusteks, palkadeks ja jooksvate kulude katteks. Investeeringuteks leiti juurde vaid 30 miljonit eurot.

Summad, millega valitsus inimestele appi tõttab, on suured: 351 miljonit eurot lisaraha pensionitõusuks, 243 miljonit avaliku sektori palgatõusuks, 163,7 miljonit peretoetustele, 40 miljonit omaste hoolduseks ja nii edasi. 2023. aasta eelarve mõistes tähendab see, et kulude ja tulude vahel haigutab ligi 1,2 miljardi euro suurune tühimik: tulusid on 15,6 miljardi eest, kulusid 16,8 miljardit eurot.