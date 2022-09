Tuntud muusiku leekidest välja toonud päästjad saavad medali

Ende sõnul oli välja sõites infot vähe: tuleb musta suitsu ja keldrikorrusel saun põleb. «Mu teine töö on vanalinnas ja seetõttu tean, et seda kanti tuleb alati karta! Majad on külgepidi kokku ehitatud ja põleng võib haarata terve kvartali,» mainis ta.

Tegelikult tuli musta suitsu juba nii esimese korruse välisuksest kui ka ülevalt korteritest. «Mingi hetk nägime Assoga, et teise korruse aknast hakkas suitsu tulema. Inimesed olid seal aknalaual ja tegid akna lahti. Siis saime aru, et tuleb väga tõsine õhtu,» rääkis Rezepkin. «Hiljem selgus, et korteriomanikud olid läinud koridori vaatama, mis toimub, ja jooksnud tagasi tuppa. Korteri ja koridori vaheline uks oli aga lahti jäänud,» meenutas Ende. «Sellest korterist, kust me Elisa (lauljanna Elisa Kolk – toim) ära päästsime, tuli ikka palju suitsu välja.»