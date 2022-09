Zelenskõi: Venemaa ei saa Ukrainas endale uut territooriumi

«Okupant täidab okupeeritud Ukraina territooriumi haudadega ja aina rohkem on haudu ka Venemaa enda territooriumil. Okupant seab okupeeritud territooriumile üles piinakambrid ja täidab lõpuks kogu Venemaa territooriumi piinakambritega. Ainult nii hakkavad praegu töötama Venemaa politsei ja Venemaa eriteenistused. Venemaal on seadus hävitatud. Ja kõik need õudused, mis nad kaasa tõid – kõik need surmad, piinamine ja vägistamine - selle viivad nad siit koju,» seletas riigipea.