Kalev Stoicescu liitub erakonnaga Eesti 200

«Eesti 200 on just see erakond, mis seisab nende väärtuste ja põhimõtete eest. Olen pühendanud terve oma diplomaatilise- ja julgeolekukarjääri Eesti euroopaliku ja põhjamaise identiteedi süvendamisele ning tahan ellu viia seda ka poliitikas. Eesti peab Euroopa Liidus ja NATO-s seisma tugevalt oma huvide eest, kuid alati koostööd ja lahendusi otsides, mitte endasse sulgudes ja liitlaste ühtsust lõhkudes,» rõhutas Stoicescu.

Stoicescu on kindel, et Eesti 200 saadab valimistel edu ning erakonnast saab kaalukeel uue valitsuse moodustamisel. «Eesti vajab täna julget ja visioonikat juhtimist, selleks et ellu viia hädavajalikke, kasulikke ja jätkusuutlikke muutusi,» märkis Stoicescu.