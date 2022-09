Põhja-Tallinna reformierakondlasi asub juhtima Jevgeni Krištafovitš

«Mul on hea meel, et erakonnakaaslased andsid mulle võimaluse vedada Reformierakonna tegemisi Põhja-Tallinnas. Tegemist on ühe kõige kiiremini areneva linnaosaga, kus on vaja seista aina kasvava elanikkonna soovide ja vajaduste eest ning teha nende mured nähtavaks. Ees ootavad kindlasti uued ja põnevad väljakutsed,» ütles Krištafovitš.