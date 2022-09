Reinsalu anneksioonist: tuleb luua tribunal, et Vene agressorid ei pääseks karistuseta

Välisministri sõnul on tegemist rahvusvahelise õiguse ja Ukraina suveräänsuse ning territoriaalse terviklikkuse räige rikkumisega. «Neil nõndanimetatud referendumitel puudub igasugune seos rahva tahte väljendamisega ning need on absoluutselt õigustühised. Rõhutan, et Ukrainal on õigus oma territooriumi rahvusvaheliselt tunnustatud piirides kaitsta,» märkis välisminister.