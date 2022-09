Postimehe Ajakirjanduskoolis alustas neljas lend

Postimehe peatoimetaja ja ajakirjanduse õppejõud Priit Hõbemägi sõnab, et Tallinna ja Tartu Ülikooli kõrval on see kolmas kool Eestis, mis pakub kvaliteetset ajakirjandusõpet. «Kokkusurutud kujul saab Postimehe ajakirjanduskoolist vajalikud teadmised ja oskused, mis ajakirjanduslikuks tegevuseks vajalikud. Ajakirjanduskooli on kolme aastaga juba lõpetanud ligi 100 inimest. Neid on tööl nii Postimehes kui meie maakonnalehtedes, ka muudes väljaannetes Eestis.

Postimehe peatoimetaja ja ajakirjanduse õppejõud Priit Hõbemägi nendib, et Postimehe Ajakirjanduskool on kolmas Tallinna ja Tartu Ülikooli kõrval, mis ajakirjanikke koolitavad. Foto: Madis Veltman

Kokkutulnud seltskond oli juba silmale väga värvikas vaadata, ent lähemalt tutvust tehes rullusid lahti kirevad lood ja ametid, mille juurest ajakirjandusse jõuti. Üks oli ühine – armastus kirjutamise vastu.

Heleen Laht soovib lisaks kokaametile tegeleda ka ajakirjandusega. Foto: Eero Vabamägi

Heleen Laht tuli õppima Elvast. Noor naine on kokana töötanud juba kümme aastat. Ta ütleb, et just praegu on tema elus see hetk, kui ta hakkas kahtlema, kas ta ikka soovib elu lõpuni koka ametit pidada. «Tahaksin midagi veel, et ennast ka teisiti väljendada. Kirjutamine on mulle meeldinud ja seda oleks töö kõrvalt mugav teha. Kevadel tegin Elva vallalehte kaastöö, kui meil toimusid keegli maailmameistrivõistlused,» räägib Heleen.

Tiina Kilkson on lastekirjanik ja teinud erinevatele väljaannetele ennegi koostööd. Siiski leiab naine, et õppida on veel palju. Foto: Eero Vabamägi

Tiina Kilkson on lastekirjanik ja aastast 2004 vabakutseline ajakirjanik. Ta alustas kaastööd tehes Linnalehele ja Äripäevale. «Ma arvan, et mul on palju õppida, kuna ma ei oska veel igal teemal kirjutada. Uudiseid ja olmelugusid on raske kirjutada., nii et arenguruumi mul on,» ütleb Tiina. Kuna naisel on bakalaureuse kraad psühholoogias, on tema südamelähedased teemad sama valdkonnaga seotud. Kindlasti sooviks Tiina teha tulevikus kaastööd ajalehele Postimees.

Joonas Ojap kirjutas üle poole aasta ilukirjandust, paraku sai vaid sahtel huvitavaid katkendeid täis. Nüüd otsustas ta ajakirjandusega oma haaret laiendada. Foto: Eero Vabamägi