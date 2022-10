FOTOD ⟩ Rahvusraamatukogu renoveerimise õudseim etapp on möödas. Vaata, mis hoones toimub!

Käime läbi korrused, kuhu traditsiooniliste lugemissaalide asemele luuakse mitmekülgne haridus- ja suhtluskeskkond. Tuleb ka tehnoloogialabor, mis on mõeldud kõige moodsama tehnolooga tundmaõppimiseks ja kaustamiseks kooliõpilastele, tudengitele ja väikeettevõtjatele. Lapsed ja noored on kõikjale oodatud, sest raamatukogu juht soovib, et uus raamatukogu muutuks neile koduseks keskkonnaks, kuhu alati tulla.

Suur muudatus on ka see, et kogu Endla tänava poole madalam hooneplokk läheb rahvusarhiivi käsutusse. Maneeži ja Ristiku tänavatel asuvatest hoonetest tuuakse arhiivihoidlad siia kokku, vaid Madara tänava arhiiv jääb alles. Raamatukoguhoone neljandale korrusele tuleb rahvusarhiivi teenindussaal.

Torkab silma, et paljud seinad on kaetud puitlaastplaatidega. Andresoo selgitab, et nendel seintel on kas mingid kunstiteosed, mis vajavad kaitset või on tegu klaasseintega. Janne Andresoo osutab näiteks ühe plaadi all olevale vasksildile, kus kirjas, et plaadi taga on kaitstud Enno Mäelti klaaspannoo 1991. aastast «Madrigal».