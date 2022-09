SÕLMKÜSIMUS ⟩ Kuidas venekeelsed lasteaiad eestikeelseks saada?

Tallinnas Mustamäel asuva venekeelse lasteaia Delfiin õppealajuhataja Ly Koger ütleb, et meetmed on kõik väga head ja oleksid pidanud juba ammu kasutusel olema.

«Õpetajakoolituse kohtade arvu võib ju suurendada, aga kas need inimesed pärast ülikooli lõpetamist ka lasteaeda tööle lähevad? Meil on Tallinna Ülikooli tudengid käinud praktikal ja kui ma neilt küsisin, kes teist viiest pärast lõpetamist ka lasteaeda tööle lähevad, siis ainult üks! Töö on raske ja mida see endast kujutab, saavad nad aru alles praktikal olles,» arvab Koger