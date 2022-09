Raimond Kaljulaid: Putinil ei ole mitte midagi käegakatsutavat ette kanda

Kaljulaid jäi seisukohale, et maailma avalikkus teeb Ukrainale karuteene kui tänast üritust käsitletakse kui mingit panuste tõstmist või jõu näitamist. «Selle seltskonna kehakeelest ja olekust peaksime välja lugema, et praegu on aeg anda sõjaliselt Ukrainale, mis nad küsivad ja aidata neil lähimal ajal nii palju edu saavutada rindel kui vähegi võimalik, sest paistab, et aeg on soodne. Kremlis on meeleolud selgelt kehvad.»