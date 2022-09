Postimehe Ajakirjanduskoolis alustas neljas lend

Postimehe peatoimetaja ja ajakirjanduse õppejõud Priit Hõbemägi sõnab, et Tallinna ja Tartu Ülikooli kõrval on see kolmas kool Eestis, mis pakub kvaliteetset ajakirjandusõpet. «Ajakirjanduskooli on kolme aastaga juba lõpetanud ligi 100 inimest. Neid on tööl nii Postimehes kui meie maakonnalehtedes, ka muudes väljaannetes Eestis,» selgitab Hõbemägi.