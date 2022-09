Ministeeriumi kommunikatsiooninõunik Liisa-Johanna Lukk selgitas, et ministeerium on palunud Pakostalt selgitusi lähetuste eelarve kasutamise kohta. «Kuna küsimused ei saanud ammendavaid vastuseid, alustas siseauditi osakond kontrollitoiminguid. Kontrolli käigus hinnati, kas lähetustega seotud dokumendid on korrektselt vormistatud, kas on järgitud õigusaktide nõudeid ja ameti sisemisi regulatsioone ning kas riigi raha on kasutatud säästlikult ja sihtotstarbeliselt,» ütles Lukk.