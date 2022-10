Saue vald sai kaevandaja üle lõpliku kohtuvõidu

Veel leidis kaebaja, et valla otsus ei ole proportsionaalne: vastustaja ei ole kaalunud keeldumise alternatiive. Vald võinuks seada tingimuse, et teha tuleb keskkonnamõjude hindamine, mida soovitas ka Maidla Külaselts. See võimaldaks selgitada, kas valla kahtlused on põhjendatud, leida sobivad lahendused, mille abil vältida või vähendada keskkonnamõju, ja töötada välja seiremeetmed. Samuti leidis kaebaja, et Maidla karjääri kaevandamistingimused on Sutlema maardlast paremad ning kaevandada on võimalik väiksema keskkonnamõjuga. Samuti poleks vald tohtinud tema hinnangul tugineda väitele, et varustuskindlus on tagatud, kuna selle hindamine pole kohaliku omavalitsuse (KOV) ülesanne. Samuti ei mõjutaks kaevandamine karjäärist 1,3 kilomeetri kaugusel asuva Haraka Kodu ja Salu kooli noorte igapäevaelu.