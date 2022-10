Herem lükkas ümber Helme väited riigikaitse detailide kohta

«Kuigi härra Martin Helme väitis, et 2020. aastal sai nende (vist EKRE) poolt «sisse surutud» rannakaitse arendus, siis päris nii see polnud. Laevatõrje raketid, lühi- ja pikamaa omad olid kaitseväe poolt esitatud nimekirjas teisel ja kolmandal kohal. Just neid soovitas kaitsevägi hankida pakutud 300 miljoni eest enne keskmaa õhutõrjet. Martin Helmel polnud midagi vaja «sisse suruda». Seda on ta ühel kohtumisel isegi tunnistanud, aga küllap on ära unustanud,» kirjutas Herem.

«Eks tal võivad asjad ka segamini minna, sest tegelikult ei tule Eestisse ka 2023. aastal rannakaitset. Tulevad hoopis laevatõrjeraketid laskekaugusega üle 200 kilomeetri. See on üsna suur erinevus «rannakaitsest». Sedagi on talle selgitatud. Aga kui sõjakoolis käinud pole, siis ongi ehk raske aru saada,» jätkas Herem.