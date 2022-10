Venelased suure algustähega

Palun aidake leida Venelase surnukeha. Olukord järgmine: Harkivi suund on praegu üliraskes olukorras. Selles piirkonnas on palju surnukehasid. Palju maad on mineeritud. Otsida on raske: surnukeha võib olla morgis, keldris, mineeritud hoones, võib olla maetud, võib olla tänaval või isegi asuda väljaspool Harkivi piirkonda. Sergei tapeti 6. septembril Spivavivka küla lähedal Izjumi piirkonnas. Ta oli 35, tema vasakul jalal oli alates põlvest protees. Rinna peal kaks tätoveeringut. Seljas OUNi vorm. Ilmselt langes kuuli läbi. Kui kellelgi on infot, kus tema surnukeha võib olla – kirjutage.