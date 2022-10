Ema kaotanud poeg nördinud: abi ootas ukse taga, kui inimene suri

Ühel märtsikuu varahommikul helistati Roland Kaselale ja teatati, et tema ema on surnud ja poeg peab ta Elvas asuvasse eramajja kohale tulema. Kasela meenutas, et mainiti sedagi, et kiirabil oli probleeme uksest sisse saamisega, kuid šokiseisundis ei pööranud ta sellele tähelepanu. Seda, mis 10. märtsil täpsemalt juhtus, hakkas ta uurima alles hiljem.