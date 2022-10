Teetööde tõttu on mitmel pool liikluspiirangud

Harju maakonnas Tallinna ringtee Kanama–Valingu ehitusobjektil on Kanama liiklussõlmes asfalteerimise tõttu liiklusele suletud kell 7–16 Tallinna–Pärnu–Ikla maanteelt Tallinna ringteele suunduv Saku suunaline ramp. Liiklejate ümbersõit Tallinna ringteele on korraldatud Topi liiklussõlme ja Saku–Laagri maantee kaudu.

Kell 9–20 on ringteel suletud Kanama viaduktil Saue suunalt Tallinna–Pärnu–Ikla maanteele pöörav Tallinna suunaline tagasipöörderamp. Liiklejad saavad tagasipöörde Tallinna poole teha viadukti lõpus Saku-poolse rambi kaudu. Töölõigus korraldavad liiklust reguleerijad. Mõlemad rambid avatakse esimesel võimalusel.

Rapla maakonnas Tallinna–Rapla­–Türi maantee Valtu–Kehtna lõigul kilomeetritel 51–58 tehakse külmakahjustuste remonttöid. Tööd on liikuva loomuga, töölõigus on üks sõidurada suletud ja kehtib kiiruspiirang 50 km/h. Liiklus on reguleeritud fooridega. Töid tehakse kuni 4. oktoobri õhtuni.