Õigusemõistmise nädala keskmes on tänavu halduskohtud

Õigusemõistmise nädal on Eesti kohtute iga-aastane ettevõtmine, mille eesmärk on tutvustada avalikkusele kohtute tööd ja õigusemõistmist rahvale lähemale tuua. Seekord on ürituse peatähelepanu suunatud halduskohtutele, millega inimene võib kokku puutuda kogu oma elu jooksul.