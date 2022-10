VAATA VIDEOT ⟩ Läinud 30 minutiga: suitsukonist alanud põlengus hävis kolm sõidukit

Koni visati paberkonteinerisse

Juhtumi uurimiseks alustas politsei kriminaalmenetluse paragrahvi järgi, mis käsitleb võõra asja rikkumist või hävitamist, kui sellega on tekitatud oluline kahju. Korteriühistu turvakaamera salvestis paljastas ka põlengu põhjuse – õues suitsetav noormees oli visanud koni ühistu paberikonteinerisse, kus see hõõguma jäi ja paberid süütas.

Lääne-Harju politseijaoskonna varavastaste süütegude menetlusgrupi juht Helen Pallon rääkis, et see juhtum on õpetlik näide, kui oluline on koni korrektselt kustutada. «Kõige kindlam on koni visata selleks spetsiaalselt ette nähtud kohta, näiteks veega täidetud anumasse. Nii saab kindlustada, et ei põhjusta ettearvamatute tagajärgedega põlengut,» lisas ta.