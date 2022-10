OECD: Eestis kasvab kõrgharidusega inimeste osakaal

Eestis lõpetab nominaalajaga 43 protsenti bakalaureuseõppe üliõpilastest, teistes OECD riikides jääb nominaalajaga lõpetamise määr vahemikku 12-69 protsenti. Kolm aastat pärast nominaalaja lõppu on lõpetanud 64 protsenti bakalaureuseõppe üliõpilastest Eestis ning 68 protsenti OECD riikides keskmiselt. Nominaalajaga lõpetajate osakaal Eestis on tõusutrendis.

Eesti akadeemilistest töötajatest on ainult neli protsenti alla 30-aastased, OECD riikides keskmiselt on neid kaheksa protsenti. 50-aastaste või vanemate akadeemiliste töötajate osakaal seevastu on Eestis üle 40 protsendi, mis vastab OECD keskmisele.

Eraraha osakaal Eesti kõrghariduses on 15 protsenti, OECD-s keskmiselt 31 protsenti. Eraraha väiksem osakaal Eesti kõrghariduses on seletatav sellega, et täiskoormusel eesti keeles õppimine on tudengi jaoks tasuta ning Eestis on vähe erakõrgkoole. Samas on Eestis eraraha osakaal kõrghariduses suurem kui mitmes võrreldavas, st tasuta kõrgharidusega riigis, näiteks Soomee, Rootsis, Taanis või Austriaa.

Haridussüsteemi suurim kuluartikkel on töötasu ja seda sõltumata haridustasemest. Õpetaja keskmine töötasu jääb peaaegu kõigis OECD riikides, sh Eestis, madalamaks, võrreldes teiste kõrgharidusega töötajatega, ja seda pea kõigil haridustasemetel. Eesti põhikooliõpetajad teenivad 9,7 protsenti vähem kui teised kõrgharitud töötajad. Koolijuhtide töötasu aga on OECD riikides oluliselt kõrgem kui teistel kõrgharidusega töötajatel, Eesti koolijuhtidel ainult veidi kõrgem.

«Education at a Glance» on OECD haridusstatistika kogumik, mille eesmärk on anda riikidele võrdlusvõimalus, millised on olnud nende hariduspoliitikate mõjud, kõrvutades teiste riikidega. Kogumikus analüüsitakse 36 OECD liikmesriigi ning partnerriikide haridussüsteeme.