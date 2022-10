Raportit esitlenud OECD analüütik Gillian Golden ütles, et Eestis on kulutused üliõpilase kohta alla keskmise, eraraha osakaal kõrghariduses väga väike ning akadeemilist personali üliõpilase kohta vähem kui keskmiselt teistes arenenud riikides. Minister Tõnis Lukas (Isamaa) omakorda kinnitas, et kohe hakkab olukord paranema.