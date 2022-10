Mait Klaassen kandideerib Reformierakonna nimekirjas riigikokku

Käesoleva aasta lõpuni maaülikooli rektori ametis olev Klaassen on otsustanud kandideerida 2023. aasta märtsis toimuvatel riigikogu valimistel Reformierakonna ridades. Mait Klaassen selgitas, et soovib oma kogemusi rakendada Eesti riigi paremaks muutmiseks.

«Eesti ühiskonnas kui ka laiemalt on toimumas väga turbulentsed protsessid. Maailm tervikuna peab lähiaastatel saavutama uue ning jätkusuutliku tasakaalupunkti. Usun, et minu kogemused on suureks kasuks tasakaalustatud, targa ja innovatiivse Eesti kujundamisel,» ütles Klaassen.

Reformierakonna juht, peaminister Kaja Kallas tervitas Klaasseni kandideerimist Reformierakonna nimekirjas. «Nii haridusvallas kui innovatsioonis seisab Eestil lähiaastatel ees mitmeid suuri väljakutseid, mistõttu on mul hea meel, et meie meeskond saab täiendust sedavõrd tugeva eksperdiga. Ka inimesena on Mait erakordselt muhe, seega tervitan rõõmuga tema liitumist.»