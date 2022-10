RIA: pärast Venemaa kallaletungi on küberruumis tulisem

«Kutsume üles harjumuspärast käitumist teadlikumalt jälgima – näiteks millisele lingile klõpsad, kas kasutad tugevat parooli ja kuhu seda sisestad, kas oled ikka veendunud, et sõbralt saadud e-kiri on just sõbra saadetud ning kas see, mida internetist alla laadid ja arvutisse paigaldad on turvaline ning vajalik. Need on küll teada-tuntud ja väikesed asjad, ent turvalisuse vaatest väga olulised,» loetles Hiietamm.