Teetööd lisavad teisipäeval uusi liikluspiiranguid

Harju maakonnas Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel Kanama liiklussõlmes on kell 8-13 Tallinna poolt Keila suunas suubuv ramp osaliselt suletud. Ümbersõit on korraldatud läbi Saue linna Tule tänavalt paralleelselt Tallinna ringteega.

Järva maakonnas Tallinna–Rapla–Türi maanteel Kärus toimuvad kell 9.30–20 külmakahjustuste remonttööd. Tööd on liikuva iseloomuga, töölõigus on suletud üks sõidurada ja kehtib kiirusepiirang 50 km/h. Liiklus on reguleeritud fooridega.