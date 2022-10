Kohus mõistis kahtlasi põieuuringuid läbi viinud Jüri Kameniku tingimisi vangi

Kriminaaluurimine käivitati mullu detsembris pärast Postimehes ilmunud artiklit ilmateadlase Jüri Kameniku kurikuulsatest põieuuringutest. Postimehe toimetusega võtsid ühendust paljud inimesed, kelle sõnul on nad uuringus osaledes sattunud seksuaalse väärkohtlemise ohvriks.

Kamenikul on kohtus pooleli veel üks kohtuprotsess, kus ta on süüdistatav kelmuses. Prokuratuur süüdistab ­Kamenikku selles, et ta mõjutas oma tuttavat noormeest võtma enam kui 20 000 euro ulatuses laene. Kamenik oma süüd ­ei tunnista.