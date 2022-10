«Meie lugu ajab arvatavasti harja punaseks neil, kes ootavad kiiret ühendust juba aastaid ega tea, millal see lõpuks nendeni jõuab,» lausub Põrgupõhja aiandusühistu sissesõiduteel ereda päikese käes silmi kissitav Juhan-Agu Telga ajakirjanikule. «Sundkorras tahetakse siia torud maha panna. Kui ei meeldi, võid seal kraavi ääre peal nutta või naerda, aga midagi teha ei saa. Kahju on neist teeäärsetest puumürakatest ja võimsast arooniahekist. Pikka pidu enam pole, kui neil juured läbi lõigata,» ohkab mees, kes on viimase 45 suvega rajanud koos abikaasaga Laitsesse oma väikese paradiisi. Nüüd koputab uksele moodne maailm