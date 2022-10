FOTOD ⟩ Kallas tunnustas Soome presidenti otsuse eest sulgeda piir Vene turistidele

Kallase sõnul pole Eesti ja Soome ühine julgeolek olnud kunagi varem nii oluline, kui see on täna, kus Venemaa üritab annekteerida Ukrainale kuuluvaid alasid ja ähvardab kogu maailma.

«Peame tegema kõik selleks, et see sõda lõpeks, Venemaa naaseks oma piiridesse ning kurjategijad saaksid vastutusele võetud. Oleme juba teinud väga palju, kuid peame tegema veelgi enam ja minema lõpuni välja – võiduni, mille defineerib Ukraina. Ukraina edu lahinguväljal näitab, et oleme õigel teel ja peame oma sõjalist, majanduslikku ja moraalset toetust Ukrainale kasvatama. Ukraina poolt vabastatud alade õudused paljastavad Vene okupatsiooni näo. Tõendid vabastatud aladelt nagu Izjumi linnast kinnitavad, et Vene okupatsiooni alla jäävate inimeste vastu jätkuvad veelgi suuremad kuriteod ja õudused,» ütles Kallas.