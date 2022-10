Harju maakohus mõistis teeneka korvpallitreeneri süüdi lapse seksuaalses ahvatlemises

Süüdistuse kohaselt alustas kriminaalmenetlust Põhja prefektuuri kriminaalbüroo seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupp 2019. aasta 6. juunil seoses sellega, et politsei poole pöördus kannatanu, kelle sõnul on Marek Koitla pannud tema suhtes paljude aastate jooksul toime mitmeid sugulise iseloomuga tegusid.

Koitla on ise väitnud, et tegemist on kaasusega, mis on tõstatunud tema ja tema endise elukaaslase vahelisest tsiviilvaidlusest nende ühise lapsega suhtlemise korra osas.