Eesti ja Soome president külastasid Tapa sõjaväelinnakut

«Liitlaste tegevus Eestis on Kaitseväele olnud innustuseks, oleme saanud väärtusliku ja asise kogemuse töötades koos liitlastega. Nüüd tuleb mõelda ja tegutseda, et alaliselt tagada vajalikud tingimused liitlaste täiendava kohaloleku jaoks,» ütles Eesti riigipea. President Karis märkis, et Eesti ja Soome reservarmeel on palju sarnasusi ja kindlasti tugevneb NATO raames omavaheline koostöö.