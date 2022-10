NATO lahingugrupi ülem: sõduri valmisolek algab mõtlemisest

Missioonikogemust Lähis-Idast, Iraagist ja Afganistanist saanud, kokku 21 aastat professionaalse sõjaväelasena teenistuses olnud kolonelleitnant Hodgkinson tähendas, et kuigi ta on läbinud tankialase ettevalmistuse lisaks kuuma kliimaga piirkondadele samuti Kanadas, ootab põnevusega võimalust täiendada professionaalseid oskuseid eeloleval talvel Eestis.

Nad on omandanud taktikalised oskused raske hinnaga pika aja vältel, eriti viimastel kuudel, mil on tulnud vaenlasega tihedalt silmitsi seista.

«Ukraina armee kasutab väga tänapäevast, kõrgelt arenenud taktikat ja tehnikat. Nad on omandanud taktikalised oskused raske hinnaga pika aja vältel, eriti viimastel kuudel, mil on tulnud vaenlasega tihedalt silmitsi seista,» kõneles ta. «Nende võime kohaneda ja luua lisaks jalaväe, suurtükiväe ja soomusväe koostöö kombineerimisele veel täiendavaid võimalusi, mida kaasaegne lahingutehnika võimaldab, on muljetavaldav. Arvan, et meil on sellest kõigest veel pikki aastaid õppida.»