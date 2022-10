Politseiniku tapjana tuntud 48-aastane Kalda on vanglas veetnud üle 26 aasta ja Eesti seaduste järgi on see piisav, et mees katseajaga tingimisi vabaks lasta. Nii talitaski Viru maakohus, märkides, et tal on koht, kuhu minna, ning risk uuteks kuritegudeks on vähenenud. Kohus usub, et Kalda vabastamine oleks vangistusest märkimisväärselt tulemuslikum.