Helmer Jõgi, kes alustas õpetajatööd 1975. aastal, ütleb, et pole eriala valikut kunagi kahetsenud, kuigi omal ajal polnud see töö alati sugugi kerge. «Toona ei olnud õpetaja töönädal 35 tundi – istusid vahel keskööni, lugesid kirjandust, parandasid kontrolltöid,» meenutab ta. Ka 52-aastase õpetajastaažiga Pilve Kängsepp lisab, et vajadusel teeks ta sama valiku.