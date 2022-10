INTERVJUU ⟩ Estonia õnnetust uuriv ekspert: meile ei anta algse uurimiskomisjoni materjale

Ühest küljest on olukord mõistetav, laevakatastroofist on ju pea 30 aastat möödas. Teisest küljest peaks olema olemas hea arhiiv. Loodame, et me siiski saame neilt algandmed, kuigi peaaegu aasta on möödas ajast, kui koos Margus Kurmiga nende taotlemist alustasime.

See on hea küsimus. Komisjon on pannud paika järeldusi ja isegi juhul, kui need lõpuks on põhjendatud, peame neid siiski kontrollima ja kinnitama. Seda on võimatu teha, kui algandmeid ei ole.

2020. aastal avaldati Discovery filmis, et Estonia paremas pardas on vigastused. Pärast seda on käima lükatud mitu uurimist ning juba praeguseks on selge, et vigastused on suuremad, kui toona filmis näidatud. FOTO: Kaader Filmist «Estonia – Leid, Mis Muudab Kõike»

Minu töö on analüüsida iga asitõendit, mida on võimalik saada, ning uurimine n-ö lahti pakkida – sobitada sinna sisse uued asitõendid ning hiljem pakkida kõik kokku uueks raportiks. Kui ma kasutan mingeid osi JAICi aruandest, tähendab see, et info on kontrollitud ja kinnitatud. Kui me mõnda asja ei kasuta, tähendab see, et ei sobinud või oli ebaoluline. Näiteks võivad seal olla järeldused, millega ma ei nõustu. See ei tähenda, et need oleks ebatõesed, vaid et eri ekspertidel on erinevad kogemused, teadmised ja asitõendid.