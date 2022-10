Eesti saaks naftaveo lõpetada ühe näpuliigutusega, aga poliitikutel pole selgroogu

«Kas kütuse ja energiakandjatega seotud sanktsioonid täies mahus mõjuvad, nii nagu on soov – ei, kahjuks ei mõju!» ütles Heldna. «Selgroogu! Kui riik – räägin praegu tervikuna 27 liikmesriigist – tahab moraalset templit panna, peab Euroopa Liit leidma selgroo: toimuv ei ole meile aktsepteeritav. Jah, hakkame külmetama. Jah, meie ettevõtted hakkavad järjest pankrotti minema. Jah, meie majandus kukub. Me oleme kõige sellega arvestanud. Me paneme lõpuni. Kuni seda ei ole... Hakata seda ette heitma ühele või teisele ettevõttele – see on silmakirjalik, see on jäle!»