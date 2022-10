Siseministeerium: Eugeni elamisloa tühistamist ei saa välistada

«Kui elamisloa tühistamiseks on õiguslikud alused olemas ja see osutub vajalikuks, siis on võimalik seda tühistada igal ajal, sõltumata loa omaniku viibimiskohast,» ütles siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au teisipäeval ERR-ile viidates sellele, et metropoliit Eugeni viibib praegu Venemaal.