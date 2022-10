RAHVALOENDUS ⟩ Keskmise Eesti elaniku kodu on vanem kui ta ise

Kümnest inimesest seitse elab leibkonnaliikmele kuuluvas eluruumis

71,9 protsenti elanikkonnast elab eluruumis, mille omanik on mõni leibkonna liikmetest. Eluruumi üürivate inimeste osakaal on 18,3 protsenti. Kõige vähem omavad isiklikku eluruumi üheliikmelised leibkonnad, ning peamiselt seetõttu elabki üüripindadel kõige enam üksinda elavaid inimesi.

Kõige rohkem oma eluruumi omanikke on idavirumaalaste seas – seal elab 74,9 protsenti endale või leibkonnaliikmele kuuluvas kinnisvaras.

«Tulemus on ootuspärane, arvestades, et Ida-Virumaal on peamiselt vanemad kortermajad ja keskmisest vanem elanikkond ning maakonna väljaränne ületab sisserännet, kuid just uute elanike juurdevool on üks peamisi üürituru mõjutajaid,» lausus Trasberg.

Ta lisas, et teises äärmuses on mõnevõrra üllatuslikult Viljandi maakond – seal on suhteliselt kõige vähem inimesi (69 protsenti), kes elavad leibkonna omandis olevas eluruumis. Eraldi võetuna on veelgi väiksem eluruumi omanike osakaal Tallinnas ja Tartus – vastavalt 68,6 protsenti ja 67,8 protsenti.

Eesti keskmise inimese kodu on vanem kui ta ise

Eestis on 557 146 asustatud tavaeluruumi, mis paiknevad enam kui 180 000 hoones. Keskmine hoone (eramu või kortermaja) on ehitatud 1965. aastal, keskmine eluruum pärineb aga 1972. aastast. Võrdluseks: keskmine eestlane on sündinud aastal 1979, seega on keskmise eestlase kodu temast vanem. Eesti inimeste kodudena domineerivad endiselt nõukogudeaegsed hooned.

Vett jagub korterites pea kõigile, eramajades neljale viiest

2021. aasta loenduse järgi on veevarustus olemas 94 protsendil, pesemisvõimalus 93 protsendil ja tualettruum 92 protsendil elanikest. Keskküttega eluruumis elab 71 protsenti elanikest. 99 protsenti kortermajade elanikest on varustatud vee ja tualetiga, 97 protsendil on pesemisvõimalus.