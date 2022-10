Sotsid tahavad Ida-Virumaale suunduvaid keskkonnatasusid kahekordistada

Ida-Virumaal asuvate tööstusettevõtete ja kaevanduste põhjustatud keskkonnasaastest laekub maakonnast riigieelarvesse ligi 70 protsenti kõigist Eestis võetavatest keskkonnatasudest. Keskkonnatasude otstarve on hüvitada nii maavarade kaevandamisest kui ka loodusvarade kasutamisest tingitud elukeskkonna muutus. Seni on Ida-Virumaa kohalikele omavalitsustele tagastatud vähem kui kaheksa protsenti maakonnast saadud keskkonnatasudest, mis moodustab ligikaudu 4,6 miljonit eurot.

«Praegune keskkonnatasude tagastamise süsteem ei ole regionaalarengu ja Ida-Virumaa elukeskkonna parendamise vaates jätkusuutlik. Ida-Virumaa on läbi aastate olnud meie energiajulgeoleku garandiks. Kohalikud omavalitsused ja sealsed elanikud peavad saama tagasi kindlustunde, et nende panus Eesti energiajulgeolekusse on õiglaselt hüvitatud. Meie ettepanek on kahekordistada Ida-Virumaa omavalitsustele laekuvad keskkonnatasud, et maakonnale tagastatav tasude osakaal oleks vähemalt 20 protsenti,» ütles keskkonnaminister Madis Kallas.