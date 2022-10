Kohus vahistas joomakaaslase tapmises kahtlustatava mehe

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Marja-Liina Talimaa sõnul võeti kahtlustatav prokuratuuri taotlusel vahi alla. «Kogutud tõenditest ilmneb, et kahtlustatav oli 62-aastasel mehel külas ja tarvitas koos temaga alkoholi, kui ühel hetkel tekkis meeste vahel tüli. Kahtlustuse kohaselt ründas kahtlustatav kannatanut ja lõi teda korduvalt noaga rindkerre ning kõhtu,» ütles Talimaa BNSile.

«Selline käitumine on äärmiselt impulsiivne ja ühiskonnaohtlik, mille kordumisega ei tohi me kuidagi riskida. Kui kahtlustatav muutub alkoholi mõjul ettearvamatuks ja vägivaldseks, võib see vabadusse jäädes korduda. Seetõttu taotlesime kohtult luba tema vahistamiseks,» lausus prokurör.