OTSE POSTIMEHEST ⟩ Madis Kallas: raiemaht läheb igal juhul väiksemaks

Kui olite värskelt keskkonnaministriks saanud, ütlesite, et metsaraie küsimuses on pildil midagi valesti, ja sotsid lubasid raiemahu langetamist. Paari nädala eest avaldasite arvamust, et raiemahtu praegu langetada ei või, sest Eestis on küttepuidu puudus. Kuigi lõviosa küttepuidust viivad RMK kestvuslepingupartnerid pelletina Eestist välja. Kui selle kohta küsisime, lükkasite raiemahu otsustamise edasi. Mis juhtus?