Maksu- ja tolliameti tolliformaalsuste valdkonnajuht Külli Kurvits kinnitas, et praeguseks on Venemaalt otseselt valmis diislikütuse ja bensiini toomine lõppenud, mistõttu saavad ettevõtted väita, et Venemaalt toodud kütuseid Eesti tanklates ei müüda ega laevade mootorites (ennekõike siis reisilaevade omades, mis pahandaks reisijaid) kasutata.