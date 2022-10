Zelenskõi hinnangul ei aita Vene okupante sõjas enam miski

Ukraina riigipea sõnul on Venemaa presidendi Vladimir Putini režiimi korraldatud sõda ja mobilisatsioon suunatud Vene rahva igasuguste väljavaadete hävitamisele.

«Isegi kui leiate kuskilt maailmast mõne muu relva, millel on »Vene maailmale« »iseloomulik« nimi. Nagu need Iraani »šahiidid«, millega proovite pommitada meie linnu, siis see teid niikuinii ei aita,» rääkis Zelenskõi viidates Venemaa poolt Iraanist hangitud droonidele.

«Sa oled juba kaotanud. Sa kaotasid, sest isegi nüüd, 224. päeval, mil sõda on täismahus, pead sa oma ühiskonnale selgitama, et miks seda kõike vaja on. See sõda, oma rahva kõigi väljavaadete hävitamiseks. Enesehävitamine,» ütles president ilmselt Putini poole pöördudes.

«Kui inimesed tunnevad, et neil on õigus ja nad on omal maal, siis teavad nad ise kõike. Nad ei vaja iga päev obsessiivseid »alternatiivajaloo« loenguid ja poliitilist infotundi – ei kohtumisel õpetajatega või teemalisel koosolekul hooajaliste välitööde edenemisest,» jätkas riigipea.

Zelenskõi rõhutas, et ukrainlased teavad, mille eest nad võitlevad ja üha enam Venemaa kodanikke mõistavad, et nad peavad surema lihtsalt sellepärast, et üks inimene ei taha sõda lõpetada.