VIDEO JA FOTOD ⟩ Kaitseminister esitab välisluureameti uueks juhiks Kaupo Rosina

Pevkuri sõnul on Rosin tugev kandidaat: «Tema ligi 20 aastane kogemus luures, millest viimased neli aastat kõrgel ametikohal NATO peakorteris, on andnud talle hea ettevalmistuse välisluure juhi kohale asumiseks. Olen veendunud, et Kaupo Rosin saab talle pandud kõrgete ootustega kenasti hakkama,» märkis minister.

Minister lisas, et otsuse tegemisel mängis olulist rolli Kaupo Rosina suhtevõrgustik NATO liitlastega. «Luuremaailmas on väga oluline usalduslike suhete olemasolu meie partneritega. Olles olnud viimased neli aastat NATO peakorteris pidevas kontaktis kõigi meie liitlastega ja saades seal ka laiemat vaadet luurele, loob see head eeldused asuda tööle ilma pikema sisseelamisajata. Meil kellelgi pole täna luksust kaotada praeguses julgeolekuolukorras isegi ühte päeva, seetõttu palun ka riigikogu komisjonil esimesel võimalusel koguneda, et vastav arvamus valitsusele ka esitada,» lisas minister.

Kolonel Kaupo Rosin juhib praegu küberväejuhatust. Aastail 2018-2022 oli Rosin NATO peakorteri luure- ja julgeolekudivisjoni analüüsiüksuse asedirektor ja enne seda juhtis aastail 2012-2018 kaitseväe luurekeskust.

«On suur au olla välisluureameti peadirektori kanditaat. Eriti praeguses julgeolekukeskkonnas on adekvaatne luureinfo aluseks õigeaegsetele otsustele. Ootan väga kohtumist oma uute kolleegidega, kellega koos kiiresti edasi liikuda. Teha on meil väga palju. Soovin tänada Mikk Marranit, kes on oma ametiaja jooksul välisluureametit väga tugevasti edasi arendanud ning saavutanud oma sise- ja välisriiklike partnerite sügava lugupidamise,» rääkis Rosin.