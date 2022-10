Korruptsioonikahtlusega Ossipenko pääses vabadusse kehva tervise tõttu

Kohus ei rahuldanud prokuratuuri taotlust võtta Ossipenko esialgu kuni kaheks kuuks vahi alla ja määras, et ta tuleb viivitamatult kinnipidamiselt vabastada.

Kohus nentis, et kuigi Ossipenkol on olemas kindel elu- ja töökoht ning ta on varem kriminaalkorras karistamata, on ta olnud kuritegelikult aktiivne pikema aja jooksul: laiaulatuslik korruptiivne võrgustik Kohtla-Järve linnavalitsuse ametnike ja volikogu liikmete seas eeldab, et sellised suhted ei teki üleöö, vaid kujunevad välja aastatega.

Seega puudub kohtul alus eeldada, et pärast kahtlustatavana kinnipidamist on Ossipenko valmis täielikult loobuma senisest eluviisist ja kuritegude toimepanemisest, kui tema elu ja äri on läbipõimunult seotud tema korruptiivsete sidemetega oma ärihuvide kasuks. Kohtu hinnangul võib Ossipenko vabadusse jäädes suure tõenäosusega jätkata kuritegude toimepanemist ning tema puhul on ka reaalne menetlusest kõrvalehoidumise oht.

Vabastamise ajendiks kehv tervis

Vaatamata kõigele sellele leidis eeluurimiskohtunik, et vahistamise kui kõige rangema tõkendi liigi kohaldamisel tuleb arvestada ka kahtlustatava terviseseisundit.

Seega leidis kohus, et kuigi Ossipenko suhtes on olemas nii põhjendatud kuriteokahtlus kui ka vahistamise alused, ei võimalda halb terviseseisund tema vahi all pidamist. Kohus jättis vahistamistaotluse rahuldamata ja kahtlustatav vabastati kinnipidamise alt.