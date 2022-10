VIDEO ⟩ Pevkur välisluureameti juhist: tema kõige suuremad saavutused jäävad varju

Kui palju kandidaate välisluureameti juhi kohale oli?

Saan öelda, et oli piisavalt, et valikut teha. Ei hakka täpset numbrit ütlema, ei hakka ka teisi nimesid kommenteerima. Selleks puudub igasugune põhjendus, sest need inimesed töötavad oma töökohtadel edasi. Minu asi on kommenteerida Kaupo Rosinat ja tema võimeid.