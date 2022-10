FOTOD ⟩ Põgenikud Isabelle pardal: «Harjume vaikusega, aga see ei tule hästi välja»

Sotsiaalkindlustusamet (SKA) on Venemaa agressiooni algusest Ukrainas lühiajaliselt majutanud umbes 20 000 sõjapõgenikku, mille eest on septembrikuu seisuga välja käidud 30 miljonit eurot. Praegu vajab ajutist eluaset veel ligi 3500 põgenikku ning märgitakse veel sedagi, et keskmiselt ollakse lühiajalisel majutusel poolteist kuud.

«Tänase (eilse – toim) seisuga on riigi pakutaval lühiajalisel majutusel üle Eesti 3461 Ukraina sõjapõgeniku, neist 1014 on lapsed. Valmisolek on olemas veel umbes 600 inimese majutamiseks. Mitte ükski abivajaja ei ole jäänud ega ei jää peavarjuta,» kinnitas SKA pressiesindaja. Lisaks nenditakse, et kuna Eestisse jõudis ka saatjata alaealisi, elab üks või kaks last praegu asenduskodus.