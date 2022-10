Ärevad hetked Jõhvis ⟩ Nooruk võttis kooli kaasa relvataolise eseme ja noa, politsei reageeris suurte jõududega

5. oktoobril kella 12 paiku teatati, et Jõhvis asuvas õppeasutuses on ühel õpilasel kaasas relvataoline ese ja väiksem nuga. Politsei reageeris ohuolukorrale suuremate jõududega ning selgitas kohapeal, et vahetu oht inimeste elule ja tervisele õnneks puudub.